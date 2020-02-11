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Сегодня 11:28

Долгожданный недорогой Xiaomi Poco X2 поступил в продажу

Правда пока только на индийском рынке
Буквально сегодня на индийском рынке были запущены продажи долгожданного недорогого Xiaomi Poco X2. Напомним, что данный смартфон пришел на смену легендарного Poco F1, который был выпущен еще два года назад.

Известно, что смартфона работает на базе Snapdragon 730G а базовой комплектации на 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней. Устройство получило 6,67 дюймовый сверхбыстрый экран, частота обновления которого достигает 120 Гц. Смартфон оснастили системой жидкого охлаждения, а также поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 4500 мАч.

Камера Xiaomi Poco X2 оборудована датчиком Sony IMX686 на 64 Мп, а также широкоугольным объективом на 8 Мп и двумя 2 Мп датчиками для макросъемки и размытия фона. Что касается селфи-камеры, то она представлена двумя модулями на 20 и 2 Мп.

Минимальная стоимость смартфона составляет 224 доллара, тогда как модификация на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти продается за 280 долларов.

Автор: Лилик Ми