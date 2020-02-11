Долгожданный недорогой Xiaomi Poco X2 поступил в продажу

Известно, что смартфона работает на базе Snapdragon 730G а базовой комплектации на 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней. Устройство получило 6,67 дюймовый сверхбыстрый экран, частота обновления которого достигает 120 Гц. Смартфон оснастили системой жидкого охлаждения, а также поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 4500 мАч.

Камера Xiaomi Poco X2 оборудована датчиком Sony IMX686 на 64 Мп, а также широкоугольным объективом на 8 Мп и двумя 2 Мп датчиками для макросъемки и размытия фона. Что касается селфи-камеры, то она представлена двумя модулями на 20 и 2 Мп.

Минимальная стоимость смартфона составляет 224 доллара, тогда как модификация на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти продается за 280 долларов.