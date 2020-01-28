Долгожданный Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше ожидаемого

По данным источника, на слова которого Вайнбах опирается, Samsung Galaxy S20 поступит в продажу быстрее, чем предполагалось раньше. Если прежде в сети ходили слухи о том, что в США Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, S20 Ultra появятся на полках лишь 13 марта, то сейчас речь идет о старте продаж уже в первую пятницу марта, то есть 6 марта. При этом предзаказ должен стартовать вместе с официальным анонсом новинок, то есть 11 февраля текущего года.

Помимо этого главред XDA-Developers рассказал, что премиальная модель Galaxy S20 Ultra будет оценена в 1 300 долларов, в то время как младшие модели линейки стартуют от 850 долларов. Причем, что интересно, все устройства будут защищены от влаги и пыли по стандарту IP68, а глубина, на которую смартфона можно будет погружать, составит аж 5 метров.