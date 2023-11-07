Долгожданный Xiaomi Redmi K70 впервые показали вживую

Долгожданный Xiaomi Redmi K70 впервые показали вживуюВыглядит внушительно
В мире технологий снова волнение: Xiaomi представила вживую долгожданный Redmi K70, и он уже вызывает восторг среди поклонников бренда. Новинка была впервые продемонстрирована на презентации чипсета MediaTek Dimensity 9300.
Redmi K70, который многие уже окрестили «большим братом» Xiaomi 14, поражает своим ультратонким корпусом и прямым экраном без пластиковых поддержек.
Смартфон оснащен центральным отверстием для камеры и обрамлен узкими рамками, что придает ему особенно современный вид. Сообщается, что размер экрана составляет около 6.7 дюймов, что делает его сопоставимым с Xiaomi 14 Pro.
Серия Redmi K70 будет включать в себя три модели: базовую K70, усовершенствованную K70 Pro и K70E. Ожидается, что K70 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовую. модель K70 оснастят чипом Dimensity 9300.
Обе модели процессоров демонстрируют выдающуюся производительность, превышая отметку в 2 млн баллов в бенчмарках, и обещают отличную энергоэффективность.
Кроме того, Redmi K70 продолжит традицию предшественников, поддерживая 2K разрешение экрана, что выделяет его среди конкурентов в этом классе.