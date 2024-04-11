Долгожданный Xiaomi Redmi Turbo 3 официально представили — цена начинается с $276

Серия Turbo теперь позиционируется как доступная альтернатива топовым флагманам, и судя по характеристикам, у новинки есть все шансы составить им конкуренцию.

Новинка оснащена огромным 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкими рамками и встроенным сканером отпечатков пальцев. Разрешение экрана – 1.5K, а частота обновления – 120 Гц.

Тройная камера смартфона включает основной сенсор Sony LYT-600 на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп. Фронтальная камера – 20 Мп.

Особого внимания заслуживает функция удаления объектов на основе ИИ, аналогичная Magic Eraser от Google, позволяющая «убирать» лишние элементы с фотографий.

В качестве процессора Redmi Turbo 3 выступает Snapdragon 8s Gen 3 – слегка упрощенная версия Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ, а встроенного хранилища – 1 ТБ.

Смартфон работает на Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Стартовая цена смартфона составляет $276 за версию 12/256 ГБ. Варианты 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оценены в $317 и $345 соответственно.