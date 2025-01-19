Доля смартфонов Xiaomi на мировом рынке выросла, хотя компания не продаёт в США

Доля Xiaomi на рынке выросла на 1%, а доли конкурентов, Apple и Samsung, снизились на 1%. Причём Xiaomi достигла таких результатов, не продавая свои телефоны в США, но сосредоточившись на рынках Европы, Азии и Африки.

По мнению аналитиков, успех Xiaomi обусловлен «новой линейкой продуктов, креативным маркетингом и фокусом на расширении рынков».

Как отмечается в отчёте, Samsung сохраняет свою лидирующую позицию с долей рынка в 19%, а Apple занимает второе место с долей 18%.