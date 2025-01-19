Доля смартфонов Xiaomi на мировом рынке выросла, хотя компания не продаёт в США

Опубликовано 19 января 2025, 00:001 мин.
Доля смартфонов Xiaomi на мировом рынке выросла, хотя компания не продаёт в СШАВендор сосредоточился на других рынках
Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, рынок смартфонов в 2024 году показал улучшение после сложного 2023 года с низкими продажами. Продажи смартфонов выросли на 4%, а самым быстрорастущим производителем стала компания Xiaomi, несмотря на то, что вендор не является лидером мирового рейтинга.
Доля Xiaomi на рынке выросла на 1%, а доли конкурентов, Apple и Samsung, снизились на 1%. Причём Xiaomi достигла таких результатов, не продавая свои телефоны в США, но сосредоточившись на рынках Европы, Азии и Африки.
По мнению аналитиков, успех Xiaomi обусловлен «новой линейкой продуктов, креативным маркетингом и фокусом на расширении рынков».
Как отмечается в отчёте, Samsung сохраняет свою лидирующую позицию с долей рынка в 19%, а Apple занимает второе место с долей 18%.