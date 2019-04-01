Doogee выпустила модульный смартфон S90 и защищённый бюджетный S40

Китайская компания Doogee объявила о начале продаж новых смартфонов модульного «флагмана» S90 и защищённого бюджетного S40.

Защищённый смартфон Doogee S90 поддерживает работу с подключаемыми модулями. Помимо четырёх модулей, анонсированных вместе со смартфоном, теперь добавился модуль с 5G. Предусмотрено пять подключаемых модулей — внешняя батарея на дополнительные 5000 мАч, устройство ночного видения, геймпад, рация и модуль с 5G.

Смартфон оснащается 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч. Смартфон защищён по стандартам IP68 / IP69K. Смартфон предлагается за 26 400 рублей.

Doogee S40 представляет собой защищённый бюджетный смартфон. По словам производителя, ему не страшны падение на асфальт, купание в городских лужах и даже попадание в горячую воду. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, сдвоенной камерой 8+5 Мп комплектуется четырехъядерным процессором MediaTek MT6739 и аккумулятором 4650 ёмкостью мАч. Он продается за 5 300 рублей.