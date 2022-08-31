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Дорогой смартфон в упаковке из вторсырья: опубликовано фото коробки от iPhone 14

А также возможные цены в США
Инсайдерский портал mydrivers опубликовал фотографию части новой экологичный упаковки iPhone 14 Pro и немного рассказал о характеристиках устройств.
Дорогой смартфон в упаковке из вторсырья: опубликовано фото коробки от iPhone 14

На фото изображена часть белой упаковки iPhone 14 Pro, на которой написано, что смартфон разработан в Калифорнии, а собран в Китае. Известно, что коробка сделана из переработанных материалов, так как Apple полностью отказалась от пластика для производства упаковок.

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Отмечается, что все младшие айфоны линейки будут иметь фиксированную оперативную память 6 Гб, тип — LPDDR4X. Модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат более быструю LPDDR5.

Также опубликованы возможные цены, которые на официальной презентации должен будет либо подтвердить, либо опровергнуть Тим Кук. Эти данные предоставила аналитическая компания TrendForce.

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