Дорогой смартфон в упаковке из вторсырья: опубликовано фото коробки от iPhone 14

Отмечается, что все младшие айфоны линейки будут иметь фиксированную оперативную память 6 Гб, тип — LPDDR4X. Модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат более быструю LPDDR5.

Также опубликованы возможные цены, которые на официальной презентации должен будет либо подтвердить, либо опровергнуть Тим Кук. Эти данные предоставила аналитическая компания TrendForce.