Достойная мощность: Snapdragon 8s Gen 4 набрал в AnTuTu более 2 млн баллов

В AnTuTu новый процессор набрал более 2 млн баллов, что ставит его в один ряд с флагманскими моделями. Согласно данным, чипсет смог набрать 2 050 881 балл в AnTuTu v10, опередив Snapdragon 8 Gen 3 (1,93 млн) на 6%.

Это стало возможным благодаря комбинации высокочастотных ядер Cortex-X3 (3,21 ГГц) и Cortex-A720, а также новому графическому ускорителю Adreno 825. Однако до показателей Snapdragon 8 Elite, который набирает более 2,8 млн баллов, процессору не хватило около 36%.