Доступный флагман Samsung Galaxy S23 FE выйдет уже в сентябре

По данным надёжного источника, новинка появится на рынке в сентябре. Это соответствует прежним слухам о запуске в III квартале 2023 года.

Что касается характеристик, то устройство будет работать на процессоре Exynos 2200 в большинстве регионов, но в США покупатели получат версию на Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон будет оснащён 6,4-дюймовым FullHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой (50 + 8 + 12 Мп) и фронтальной камерой на 10 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Galaxy S23 FE будет работать на Android 13 с оболочкой One UI 5.1.