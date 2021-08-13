Доступный флагман Xiaomi Mi 11 Lite продают по минимальной цене

Аппарат получил 6,55-дюймовый AMOLED экран с разрешением 2400x1080 и скоростью обновления изображения 90 Гц. Работает устройство на базе процессора Snapdragon 780G под управление операционной системы Android 11. Xiaomi Mi 11 Lite оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней, энергоемким аккумулятором на 4250мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 на 33Вт. Смартфон получил три модуля камеры на 64, 8 и 5 Мп.

Напомним, что в обычное время удешевленный флагман продают за 37 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 24 990. Даже в магазинах "серой" розницы Mi 11 Lite 8/128 на данный момент стоит дороже: