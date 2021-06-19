Доступный камерофон Xiaomi Mi CC10 могут представить уже в июле

Китайский гигант начал выпускать смартфоны серии СС еще три года назад. Особенность этой линейки в том, что именно в ее рамках был выпущен первый в мире смартфон со 100 Мп камерой — Mi CC9 Pro известный в России как Mi Note 10. В то же время, в какой-то момент компания перестала выпускать СС-новинки и не упоминала о планах, связанных с их выпуском.

Сейчас же наконец источники заговорили о грядущем пополнении серии. Согласно опубликованным данным, новая модель уже находится на стадии сертификационных испытаний местным регулятором. Ожидается, что представит новинку компания уже в июле. Предполагается, что смартфон оснастят 100-мегапиксельным датчиком изображения Samsung, процессором Snapdragon 870 или Snapdragon 775G, а также 8 ГБ оперативной памяти.