Доступный смартфон Honor 8X оснастят одним из новейших процессоров Snapdragon

Оказалось, что в основу телефона ляжет чип Snapdragon 680 — один из самых последних процессоров Qualcomm, который был представлен в октябре 2021 года. Известно, что SoC набирает в бенчмарке AnTuTu v9 около 215 000 баллов.

И если в целом результаты сложно назвать впечатляющими, то для бюджетного уровня это вполне достойный уровень производительности.

Напомним, что более ранние утечки гласили, что Honor 8X получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+. Также устройству приписывают основную камеру на 64 Мп и фронтальную на 16 Мп. Оперативной памяти в смартфоне будет как минимум 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ.

Ориентировочная цена девайса — 200 евро.