Доступный смартфон Samsung Galaxy A70 предлагает две 32-мегапиксельных камеры

Компания Samsung Electronics представила сегодня не только смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой, но и более доступный Galaxy A70.
Samsung Galaxy A70 отличается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой 32+8+5 Мп, процессором Snapdragon 665, 6 или 8 ГБ ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой зарядкой.
Смартфон получил три отдельных слота по SIM-карты и microSD объёмом до 512 ГБ. Он работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с новой фирменной оболочкой One UI. Размеры составляют 164,3 x 76,7 x 7,9 мм.
Samsung Galaxy A70 предлагается в белом, чёрном, коралловом и голубом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей. Продажи стартуют в мае.