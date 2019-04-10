Доступный смартфон Samsung Galaxy A70 предлагает две 32-мегапиксельных камеры

Компания Samsung Electronics представила сегодня не только смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой, но и более доступный Galaxy A70.

Samsung Galaxy A70 отличается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой 32+8+5 Мп, процессором Snapdragon 665, 6 или 8 ГБ ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой зарядкой.