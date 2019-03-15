Доступный Sony Xperia L3 с двойной камерой появился в России

Аппаратной основой стал процессор MediaTek 6762, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.

Есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Он поступит в продажу в марте 2019 года в трёх цветах: серебристом, чёрном и золотистом.

Sony Xperia L3 станет доступен в марте по цене 14 990 рублей в серебристом, чёрном и золотистом цветах.