Дождались! Nothing Phone (2a) представили официально

Дождались! Nothing Phone (2a) представили официальноЦена очень приятно удивила
Наконец-то официально представили Nothing Phone (2a) – телефон, который сложно пропустить в толпе безликих бюджетников.
Это третий смартфон от Nothing и их первая попытка создать по-настоящему дешевый девайс. И им это удалось – Phone (2a) стартует с отметки в €329 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища хранилища.
За увеличенную память (€379) придется немного доплатить. Для фанатов в США анонсировали версию на 256 ГБ за $349, но это скорее вариант «для своих» – полноценно работать с местными операторами телефон не будет.
Параметры новинки не сильно удивили, но главное — общее впечатление. Смартфон получил OLED-экран на 6.7 дюймов с разрешением 1080р и частотой обновления 120 Гц.
Батарея тут монструозная – 5000 мАч, да еще и быстрая зарядка на 45 Вт (беспроводной, правда, не завезли).
Сердцем Phone (2a) выступает MediaTek Dimensity 7200. Есть тут и легкая защита от воды и пыли по стандарту IP54.
Дизайн у телефона узнаваемый. Прозрачная задняя панель, стильный интерфейс – все осталось на месте.
Камера состоит из основного сенсора на 50 Мп, сверхширокоугольного объектива и фронталки на 32 Мп. А еще есть Glyph Interface – три световые полоски, знакомые по предыдущей модели.