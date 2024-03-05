Дождались! Nothing Phone (2a) представили официально

Наконец-то официально представили Nothing Phone (2a) – телефон, который сложно пропустить в толпе безликих бюджетников.

Это третий смартфон от Nothing и их первая попытка создать по-настоящему дешевый девайс. И им это удалось – Phone (2a) стартует с отметки в €329 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища хранилища.

За увеличенную память (€379) придется немного доплатить. Для фанатов в США анонсировали версию на 256 ГБ за $349, но это скорее вариант «для своих» – полноценно работать с местными операторами телефон не будет.

Параметры новинки не сильно удивили, но главное — общее впечатление. Смартфон получил OLED-экран на 6.7 дюймов с разрешением 1080р и частотой обновления 120 Гц.