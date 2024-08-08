Телефоны
Опубликовано 08 августа 2024, 07:54
1 мин.

Древние смартфоны Realme, Poco и даже LG обновили до Android 14

Моделей и вправду много
Разработчики LineageOS выпустили новые сборки для старых смартфонов, основанные на Android 14.
Древние смартфоны Realme, Poco и даже LG обновили до Android 14
© LG

Апдейт под названием LineageOS 21 добавляет дополнительные настройки и улучшения, позволяя владельцам устаревших устройств получить доступ к новейшим функциям операционной системы.

Поддержку LineageOS 21 получили следующие модели:

  • LG G7 ThinQ
  • LG V35 ThinQ
  • LG V40 ThinQ
  • Realme 9 Pro 5G
  • Poco F4
  • Xiaomi Black Shark
  • Motorola G Power 2021
  • Motorola E7 Plus

Процесс установки LineageOS 21 зависит от конкретной модели, но обычно включает разблокировку загрузчика, установку кастомного рекавери, копирование прошивки в локальную память и её установку через тот же рекавери.

Источник:LineageOS
Автор:Булат Кармак
Теги:
#LG
,
#Realme
,
#POCO
,
#Android 14