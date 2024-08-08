Древние смартфоны Realme, Poco и даже LG обновили до Android 14

Опубликовано 08 августа 2024, 07:54
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Древние смартфоны Realme, Poco и даже LG обновили до Android 14Моделей и вправду много
Разработчики LineageOS выпустили новые сборки для старых смартфонов, основанные на Android 14.
Апдейт под названием LineageOS 21 добавляет дополнительные настройки и улучшения, позволяя владельцам устаревших устройств получить доступ к новейшим функциям операционной системы.
Поддержку LineageOS 21 получили следующие модели:
- LG G7 ThinQ
- LG V35 ThinQ
- LG V40 ThinQ
- Realme 9 Pro 5G
- Poco F4
- Xiaomi Black Shark
- Motorola G Power 2021
- Motorola E7 Plus
Процесс установки LineageOS 21 зависит от конкретной модели, но обычно включает разблокировку загрузчика, установку кастомного рекавери, копирование прошивки в локальную память и её установку через тот же рекавери.