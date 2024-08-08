Древние смартфоны Realme, Poco и даже LG обновили до Android 14

Апдейт под названием LineageOS 21 добавляет дополнительные настройки и улучшения, позволяя владельцам устаревших устройств получить доступ к новейшим функциям операционной системы.

Поддержку LineageOS 21 получили следующие модели:

LG G7 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V40 ThinQ

Realme 9 Pro 5G

Poco F4

Xiaomi Black Shark

Motorola G Power 2021

Motorola E7 Plus

Процесс установки LineageOS 21 зависит от конкретной модели, но обычно включает разблокировку загрузчика, установку кастомного рекавери, копирование прошивки в локальную память и её установку через тот же рекавери.