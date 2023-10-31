Древний Android 11 оказался на втором месте по установкам на устройствах пользователей

Согласно последним данным, Android 13 взлетел вверх по лестнице популярности с мая месяца и теперь занимает первое место по доле рынка с показателем в 22.4%. Это значительный скачок для системы, у которой в мае было всего 15% установок.

Вы бы подумали, что второй по популярности версией Android будет Android 12, но это не так. Статистика Google показывает, что почти такое же количество пользователей, как и Android 13, все еще используют Android 11.

Доля установок операционной системы трехлетней давности составляет 21.6% от всех Android-устройств. Возможно, это связано с тем, что люди не купили новые девайсы, поддерживающих обновление до более свежих версий системы, или они просто решили не скачивать апдейты.

Интересно также отметить, что Android 12 даже не на третьем месте по установкам в настоящее время. Эту позицию занимает Android 10 с долей рынка 16.1%. Android 12 находится лишь на четвертом месте с долей 15.8% и является единственной современной версией Android, которая снизилась в популярности за последние пять месяцев.