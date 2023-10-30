Дурной пример заразителен: старшие Android-смартфоны снова резко подорожают вслед за iPhone

Компания уже подтвердила, что новые процессорные ядра Oryon CPU будут внедрены в мобильные чипсеты Snapdragon в 2024 году, что, вероятно, приведёт к увеличению стоимости Snapdragon 8 Gen 4.

Samsung, использующая как чипсеты Exynos, так и Snapdragon в своей линейке Galaxy S, может столкнуться с необходимостью повышения цен на устройства, чтобы компенсировать увеличение стоимости компонентов.

В настоящее время стартовая цена Galaxy S23 Ultra составляет $1199, и пока нет никаких указаний на то, что цены вырастут в 2024-м. Однако ситуация может измениться к 2025-у с выпуском Galaxy S25.

Это повышение цен может также повлиять на стоимость складных смартфонов Samsung, таких как Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, поскольку вся линейка складных устройств компании эксклюзивно использует чипсеты Snapdragon.

При этом проблема может распространиться и за пределы девайсов корейского бренда. И пользователи могут столкнуться с необходимостью платить больше за флагманские Android-устройства, следуя тенденции повышения цен, установленной Apple.