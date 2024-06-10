Дуров показал свой смартфон Samsung за $180. Последние два года это было его основное устройство

Опубликовано 10 июня 2024, 09:19
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Дуров показал свой смартфон Samsung за $180. Последние два года это было его основное устройствоНеобычный подход
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что последние два года его основным устройством был недорогой смартфон Samsung стоимостью $180.
Саму модель он не назвал, но опубликовал фото девайса. Бизнесмен объяснил свой выбор тем, что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram и он хотел лучше понимать их опыт.
Однако недавний инцидент заставил его задуматься о замене телефона. Из-за сильной жары в Дубае его телефон был «разблокирован» — если говорить прямо, то расклеился пополам.
Дуров поделился, что ему придется искать новое устройство, так как его нынешний смартфон не справился с экстремальными условиями. Видимо, это будет очередной бюджетный девайс, популярный среди пользователей Telegram.