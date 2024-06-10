Дуров показал свой смартфон Samsung за $180. Последние два года это было его основное устройство

Саму модель он не назвал, но опубликовал фото девайса. Бизнесмен объяснил свой выбор тем, что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram и он хотел лучше понимать их опыт.

Однако недавний инцидент заставил его задуматься о замене телефона. Из-за сильной жары в Дубае его телефон был «разблокирован» — если говорить прямо, то расклеился пополам.

Дуров поделился, что ему придется искать новое устройство, так как его нынешний смартфон не справился с экстремальными условиями. Видимо, это будет очередной бюджетный девайс, популярный среди пользователей Telegram.