Два прототипа смартфонов со скрытыми камерами показали на видео

Компании Oppo и Xiaomi продемонстрировали прототипы смартфонов со скрытыми под дисплеями фронтальными камерами. В отличие от «дырявых» экранов вроде тех, что используются во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, здесь камера видна только при необходимости.

Когда камера не нужна, пользователю доступна вся поверхность дисплея. И только при съёмке фронтальная камера проявляется под дисплеем.

Oppo опубликовала в Twitter ролик, где демонстрируется такая скрытая камера под дисплеем в действии.