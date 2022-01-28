Два вентилятора и топовый Snapdragon 8 Gen 1: раскрыты характеристики нового игрового флагмана Lenovo

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Два вентилятора и топовый Snapdragon 8 Gen 1: раскрыты характеристики нового игрового флагмана LenovoНамечается очень интересная новинка
В сети появилась информация о том, каким будет грядущий игровой смартфон Lenovo — Legion Y90.
Судя по данным базы TENAA, девайс получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы. При этом экран у него будет 6,9-дюймовый, FullHD+ и выполненный по технологии AMOLED. Частота обновления составит 144 Гц.
Устройство получит от 8 до 18 ГБ оперативной памяти, при этом расширить её можно будет при помощи виртуальной памяти. Постоянной же ожидается от 128 до 512 ГБ (флеш-память) и 128 ГБ (твердотельный накопитель).
По последним данным, основная камера телефона будет двойной — на 64 и 13 Мп. Фронтальная камера сможет делать 16 Мп фотографии.
Ёмкость аккумулятора Lenovo Legion Y90 составит 5600 мАч. Восполнить его можно будет с помощью зарядного блока на 68 Вт, который будет идти в комплекте.
Источник: GizChina