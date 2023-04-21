Двойная 100 Мп камера и 90 Гц дисплей за 217 долларов: Honor представила новый бюджетный смартфон

Из прочего стоит отметить 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойной основной модуль на 100 и 2 Мп.

Стоимость Honor X50i в Китае начинается от $217 долларов за версию 8/256 ГБ и $247 за версию 12/256 ГБ. Устройство предлагается в чёрном, зелёном, белом и розовом цветах.