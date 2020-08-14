Двухэкранный смартфон Microsoft в рабочем состоянии показали на видео

В начале ролика директор по продуктам Microsoft Панос Панай сообщил о том, что при разработке Surface Duo компания пыталась реализовать устройство, которое можно было бы назвать “больше чем смартфон”. Он также отметил, что смартфон предназначен для работы на ходу.

В ролике компания продемонстрировала, как на смартфоне запускаются приложения, поддерживающие необычный форм-фактор. Представители Microsoft обратили внимание на Amazon Kindle, благодаря которому можно просматривать разные страницы на экранах, как при прочтении книги. Также в ролике показали, как именно компания реализовала взаимодействие между экранами в устройстве.