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Двухэкранный смартфон Microsoft в рабочем состоянии показали на видео
Устройство поступит в продажу 10 сентября
12 августа корпорация Microsoft наконец объявила некоторые детали своего первого двухэкранного смартфона Surface Duo. В частности, стало известно, что в продажу устройство поступит уже 10 сентября за 1399 долларов. Сейчас же компания опубликовала видео, в котором продемонстрировала новинку в рабочем состоянии.
В начале ролика директор по продуктам Microsoft Панос Панай сообщил о том, что при разработке Surface Duo компания пыталась реализовать устройство, которое можно было бы назвать “больше чем смартфон”. Он также отметил, что смартфон предназначен для работы на ходу.
В ролике компания продемонстрировала, как на смартфоне запускаются приложения, поддерживающие необычный форм-фактор. Представители Microsoft обратили внимание на Amazon Kindle, благодаря которому можно просматривать разные страницы на экранах, как при прочтении книги. Также в ролике показали, как именно компания реализовала взаимодействие между экранами в устройстве.