Двухэкранный смартфон на мощном процессоре упал в цене

Так, Nubia Z20 можно приобрести на европейском рынке за 499 евро, тогда как в США его можно купить за 499 долларов и за 449 фунтов стерлингов в Великобритании.

Оба экрана выполнены по технологии AMOLED. Диагональ основного равна 6,42 дюйма, а второго — 5,1 дюйма. Смартфон работает на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus с энергоемким аккумулятором на 4000 мАч, а также с поддержкой быстрой 27 Вт зарядки. Что касается фотовозможностей, устройство имеет трехмодульную камеру на 48 Мп, 26 Мп и 8 Мп с системой оптической стабилизации изображения, а также 30-кратный цифровой и 3-кратный оптический зум. В связи с тем, что второй экран может служить в роли видоискателя для селфи-съемки, фронтальной камеры у Nubia Z20 нет.