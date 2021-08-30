Двухлетний ребёнок коснулся зарядки смартфона и умер от удара током

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Двухлетний ребёнок коснулся зарядки смартфона и умер от удара токомВрачи пытались сделать всё, что в их силах
Всем известный факт, что детей стоит держать подальше от зарядных устройств и прочих опасных предметов электроники.
О том, что случится, если не придерживаться этого простейшего правила, можно узнать из истории, рассказанной изданием The Mirror.
В бразильском муниципалитете Эрере двухлетняя девочка Сара Альвес де Альбукерке случайно дотронулась до зарядного устройства смартфона. В итоге оно ударило её током, от чего ребёнок получил сильную травму.
Её доставили в больницу. Врачи сделали всё возможное. Но, к сожалению, спасти жизнь ей не удалось.
На данный момент нет информации, была ли зарядка подключена к розетке или нет. Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.