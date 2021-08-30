Двухлетний ребёнок коснулся зарядки смартфона и умер от удара током

О том, что случится, если не придерживаться этого простейшего правила, можно узнать из истории, рассказанной изданием The Mirror.

В бразильском муниципалитете Эрере двухлетняя девочка Сара Альвес де Альбукерке случайно дотронулась до зарядного устройства смартфона. В итоге оно ударило её током, от чего ребёнок получил сильную травму.

Её доставили в больницу. Врачи сделали всё возможное. Но, к сожалению, спасти жизнь ей не удалось.

На данный момент нет информации, была ли зарядка подключена к розетке или нет. Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.