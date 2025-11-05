DxOMark: экраны линейки iPhone 17 уступают даже недорогому Google Pixel 9a

Экран демонстрирует стабильный баланс белого и высокое качество видео, однако яркость в темноте скачет из-за агрессивной автонастройки.

Зато сенсорная панель iPhone 17 признана одной из лучших на рынке — с минимальной задержкой, частотой обновления 480 Гц и системой Display Pulse Smoothing, снижающей ШИМ-мерцание и утомляемость глаз.