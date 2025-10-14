DxOMark присвоил селфи-камере iPhone 17 Pro 154 балла — лучшая на рынке

Опубликовано 14 октября 2025, 18:351 мин.
DxOMark присвоил селфи-камере iPhone 17 Pro 154 балла — лучшая на рынкеПервенство разделил и iPhone 17
Бенчмарк DxOMark выкатил новый тест iPhone 17 Pro, в котором проверялась фронтальная камера (селфи) с обновлённым датчиком изображения, показавшая, как сообщили специалисты, выдающиеся результаты как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.
© DxOMark
Устройство получило 154 балла, что на три балла выше, чем у бывших лидеров — iPhone 16 Pro Max и Honor Magic6 Pro. При этом базовая модель, iPhone 17, также становится новым лидером в силу того, что эта модель тоже оснащена новым датчиком.
Камера айфонов установила новые рекорды в пяти ключевых категориях: фотосъёмка — фокусировка и размытие фона, видеозапись — фокусировка, экспозиция и стабилизация.