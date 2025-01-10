DxOMark признал HONOR Magic7 Lite самым автономным смартфоном в мире

Эта модель показала один из лучших результатов автономности среди других смартфонов вместе с флагманом HONOR X9c. Это два мировых лидера, занявшие в рейтинге DxOMark первое место — 197 баллов.

В течение тестирования HONOR Magic7 Lite проработал 128 часов с включённым светом: был активен 2 часа 30 минут в день; 89 часов при умеренном использовании: активность составила 4 часа в день; 55 часов при интенсивном использовании: активность — 7 часов в день.

Эта модель оснащена чипом Snapdragon 6 Gen1, аккумулятором на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. А также 6,78" OLED-дисплеем с разрешением 1224 x 2700 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

К тому же HONOR Magic7 Lite показал хорошую скорость зарядки. На зарядку аккумулятора с 0 до 80% ушло 42 минуты, а всего за 5 минут батарея зарядилась на 7 часов автономной работы. Специалисты DxOMark отметили и стабильно низкий ток разряда практически во всех сценариях использования смартфона.