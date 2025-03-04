Телефоны
Опубликовано 04 марта 2025, 07:43
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DxOMark разместила флагманский камерофон Galaxy S25 Ultra лишь на 24 место своего рейтинга

Неприятненько...
Несмотря на лучший в рейтинге DxOMark Display, камера Samsung Galaxy S25 Ultra получила всего 146 баллов, заняв 24 место.
DxOMark разместила флагманский камерофон Galaxy S25 Ultra лишь на 24 место своего рейтинга
© Gizmochina

Смартфон уступил HUAWEI Pura 70 Ultra (163), Google Pixel 9 Pro XL и HONOR Magic 6 Pro (по 158 баллов).

DxOMark похвалил детализацию при зуме, хорошую динамику и цветопередачу при ярком освещении.

DxOMark разместила флагманский камерофон Galaxy S25 Ultra лишь на 24 место своего рейтинга
© Gizmochina

Однако камера страдает от нестабильного автофокуса, шумов в темноте и проблем с экспозицией при видеосъемке. В сложных сценах появляются ошибки баланса белого, а боке-режим иногда не срабатывает.

Samsung не обновила 3x телефото, оставив 10-мегапиксельный сенсор (1/3.52"), что делает его слабее флагманов из Китая. 5x телефото и основной сенсор тоже сравнительно малы, что объясняет шумы в темных сценах.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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