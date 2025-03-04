DxOMark разместила флагманский камерофон Galaxy S25 Ultra лишь на 24 место своего рейтинга

Однако камера страдает от нестабильного автофокуса, шумов в темноте и проблем с экспозицией при видеосъемке. В сложных сценах появляются ошибки баланса белого, а боке-режим иногда не срабатывает.

Samsung не обновила 3x телефото, оставив 10-мегапиксельный сенсор (1/3.52"), что делает его слабее флагманов из Китая. 5x телефото и основной сенсор тоже сравнительно малы, что объясняет шумы в темных сценах.