DxOMark: среднебюджетный Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G снимает на уровне iPhone. Но есть нюанс

Опубликовано 27 января 2025, 09:381 мин.
DxOMark: среднебюджетный Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G снимает на уровне iPhone. Но есть нюансЭто далеко не самый свежий iPhone...
Авторы DxOMark оценили камеру среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G.
Устройство набрало 118 баллов и заняло 106-е место в общем рейтинге, находясь на одном уровне с iPhone 12 и Galaxy S21 Ultra, а также немного уступая OnePlus 10 Pro.
Однако по сравнению с предыдущим поколением — Redmi Note 13 Pro+, который получил 121 балл — улучшений в камере не наблюдается, а формально она стала чуть хуже.
Несмотря на 200-мегапиксельный датчик, камера Redmi Note 14 Pro+ не поражает в своем сегменте, хотя для средней ценовой категории показывает достойный результат.
DxOMark отмечает точную экспозицию и баланс белого при ярком освещении и в помещении, а также приемлемое качество съемки сверхширокоугольной камеры.
Таким образом, Redmi Note 14 Pro+ подойдет для тех, кто ищет сбалансированный камерофон в доступном сегменте.