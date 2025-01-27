DxOMark: среднебюджетный Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G снимает на уровне iPhone. Но есть нюанс

Устройство набрало 118 баллов и заняло 106-е место в общем рейтинге, находясь на одном уровне с iPhone 12 и Galaxy S21 Ultra, а также немного уступая OnePlus 10 Pro.

Однако по сравнению с предыдущим поколением — Redmi Note 13 Pro+, который получил 121 балл — улучшений в камере не наблюдается, а формально она стала чуть хуже.

Несмотря на 200-мегапиксельный датчик, камера Redmi Note 14 Pro+ не поражает в своем сегменте, хотя для средней ценовой категории показывает достойный результат.