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19:30, 15 января 2024
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Джеки Чан похвалил новенький смартфон Honor Magic 6. Какая функция понравилась легендарному актеру больше всего

Ему сложно не поверить
Легендарный актер Джеки Чан выразил свое восхищение новым смартфоном Honor Magic 6, особенно отметив его функцию «Eagle Eye Capture» («Орлиный глаз»).

Эта функция позволяет смартфону захватывать моменты с высокой точностью и является одной из ключевых особенностей новинки.

Honor Magic 6 получил новейшую камеру, которая поддерживает съемку в условиях обратного света, дальнего фокуса высокого разрешения и предлагает улучшенные возможности захвата динамичных сцен.

Камера способна распознавать и захватывать широкий спектр сцен, от повседневных действий, таких как прыжки и брызги воды, до спортивных моментов, включая бег, настольный теннис, бадминтон, танцы и боевые искусства.

Кроме того, камера «Eagle Eye» включает в себя новые функции, такие как автоматический захват определенных движений человека и животных, а также поддерживает эффект размытия фона.

По словам представителей бренда, эти улучшения делают Honor Magic 6 идеальным выбором для пользователей, которые хотят захватывать живые и яркие моменты своей жизни.

Источник:MyDrivers
Автор:Булат Кармак
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#Honor
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