Джеки Чан похвалил новенький смартфон Honor Magic 6. Какая функция понравилась легендарному актеру больше всего

Эта функция позволяет смартфону захватывать моменты с высокой точностью и является одной из ключевых особенностей новинки.

Honor Magic 6 получил новейшую камеру, которая поддерживает съемку в условиях обратного света, дальнего фокуса высокого разрешения и предлагает улучшенные возможности захвата динамичных сцен.

Камера способна распознавать и захватывать широкий спектр сцен, от повседневных действий, таких как прыжки и брызги воды, до спортивных моментов, включая бег, настольный теннис, бадминтон, танцы и боевые искусства.

Кроме того, камера «Eagle Eye» включает в себя новые функции, такие как автоматический захват определенных движений человека и животных, а также поддерживает эффект размытия фона.

По словам представителей бренда, эти улучшения делают Honor Magic 6 идеальным выбором для пользователей, которые хотят захватывать живые и яркие моменты своей жизни.