Екатеринбург и Челябинск вошли в топ городов по продажам Samsung Galaxy S25 в России

Предзаказ на линейку Galaxy S25 показал рост спроса на 21% по сравнению с предыдущим поколением — Galaxy S24. Наибольшую популярность среди моделей получила Galaxy S25 Ultra, которая на 36% обогнала по продажам модель S24 Ultra. Самая востребованная версия этого устройства — 512 ГБ. Линейка Galaxy S25+ также превзошла предшественницу S24+ на 17%, с популярностью конфигурации 512 ГБ. Базовая модель Galaxy S25 продала на 32% больше, чем предыдущая модель, и также популярна в конфигурации с 256 ГБ памяти.

По словам Екатерины Иксановой, руководителя департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М. Видео-Эльдорадо, высокий интерес к Galaxy S25 в крупных городах России объясняется высокими требованиями пользователей к технологиям. Эти города традиционно задают тренды, и именно здесь живет много активных пользователей, которым важны передовые характеристики смартфонов. В новой линейке Galaxy S25 улучшены камеры с ночной съемкой, процессор для быстрой работы и увеличенная память, что делает устройства привлекательными для профессионалов и создателей контента.

Galaxy S25 доступен в нескольких конфигурациях с разным объемом памяти и цветовыми решениями, включая серый, голубой, мятный и синий. Цены на модели начинаются от 99 999 рублей за базовую версию и достигают 209 999 рублей за наиболее мощную Galaxy S25 Ultra с 1 ТБ памяти.