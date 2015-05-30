Экономия на спичках: Apple начнёт доставлять отремонтированные iPhone в коричневых картонных коробках

Но этого, видимо, Apple оказалось недостаточно. Как стало известно, уже начиная с этой недели IT-гигант начнёт отправлять отремонтированные iPhone 12 в новой коричневой коробке. Она на 100% лишена пластика и создана из бумаги без отбеливателя.

Отметим, что до последнего все отремонтированные iPhone поставлялись в обыкновенной белой коробке. При этом «эксперимент» с эко-упаковкой пока что будет распространяться лишь на iPhone. Но учитывая любовь корпорации к экономии, можно ожидать переход на коричневые коробки и в случае с остальными устройствами бренда, прошедшими через ремонт.