Экономия на спичках: Apple установила в iPhone 15 дешёвый аккумулятор с быстрым износом ёмкости

Экономия на спичках: Apple установила в iPhone 15 дешёвый аккумулятор с быстрым износом ёмкостиНеприятненько получилось
iPhone 15, выпущенные Apple, стали предметом обсуждения из-за слухов о том, что компания использует более дешёвые аккумуляторы, которые быстрее теряют свою ёмкость.
Согласно информации от инсайдера RGcloudS, новые модели iPhone оснащены аккумуляторами, предназначенными всего для 600 циклов зарядки. В то время как многие китайские производители используют батареи, рассчитанные на 800 циклов.
Такие аккумуляторы, с 500-600 циклами зарядки, обычно используются в высокопроизводительных устройствах, таких как внешние аккумуляторы, пылесосы и другие портативные устройства.
В то же время iPhone 15 не поддерживает мощность в 100 Вт, что указывает на стремление Apple сократить производственные расходы, сохраняя при этом стоимость продукта. Впрочем, вряд ли кого-то это сильно удивило.