Экран 120 Гц, разрешение 2К и флагманский процессор — раскрыты характеристики нового складного Xiaomi Mix Fold 2

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Экран 120 Гц, разрешение 2К и флагманский процессор — раскрыты характеристики нового складного Xiaomi Mix Fold 2Звучит как очень достойное обновление
Весной 2021 года Xiaomi представила свой первый складной смартфон — Xiaomi Mix Fold. Теперь же в сети всплыла информация о новом поколении девайса.
Так, по данным GSMArena, в основу новинки ляжет новейший чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. При этом частота обновления экрана устройства увеличится — с 60 до 120 Гц. Станет выше и разрешение дисплея — теперь оно будет не FullHD+, как ранее, а полноценные 2К.
Сообщается, что внешний вид смартфона также изменится. Теперь он больше будет напоминать недавний Honor Magic V.
Внешний экран Mix Fold 2 будет с соотношением сторон 21:9, при этом он станет более полноценным и приближенным к обычным смартфонам. Внутренний наоборот, сделают более квадратным.
Анонс новинки ожидается уже совсем скоро — в первом квартале 2022 года.
Источник: GSMArena