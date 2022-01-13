Экран 120 Гц, разрешение 2К и флагманский процессор — раскрыты характеристики нового складного Xiaomi Mix Fold 2

Так, по данным GSMArena, в основу новинки ляжет новейший чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. При этом частота обновления экрана устройства увеличится — с 60 до 120 Гц. Станет выше и разрешение дисплея — теперь оно будет не FullHD+, как ранее, а полноценные 2К.

Сообщается, что внешний вид смартфона также изменится. Теперь он больше будет напоминать недавний Honor Magic V.

Внешний экран Mix Fold 2 будет с соотношением сторон 21:9, при этом он станет более полноценным и приближенным к обычным смартфонам. Внутренний наоборот, сделают более квадратным.

Анонс новинки ожидается уже совсем скоро — в первом квартале 2022 года.