Экран флагманского смартфона Xiaomi признали лучшим

В ходе тестирования специалисты отметили, что экран флагмана оснащен лучшими цветовыми характеристиками среди всех протестированных смартфонов. Так, результаты показали, что экран смартфона включает в себя 96,6% цветовой гаммы P3 и 96,5% цветовой гаммы sRGB.

Особенностью экрана является яркость 800 кд/м2. Что касается пиковой яркости, она, в свою очередь, достигает 1120 кд/м2. Поставками дисплеев занялась дочерняя компания TCL, а производство обеспечено компанией China Star Optoelectronics Technology. Экраны получили поддержку технологии MEMC.