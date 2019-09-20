Экран Galaxy Fold можно поцарапать даже ногтем

Как и ожидалось, смартфон провалил тест на устойчивость к царапинам — ожидалось, так как у всех устройств подобного рода в ближайшее время экраны будут прикрыты пластиком, а не стеклом, так что результат ожидаемый. Но что самое удивительное и вряд ли приятное для владельца смартфона за 2 тыс долларов, так это то, что на устройстве без труда можно оставить след даже ногтем. Что касательно внешнего дисплея Galaxy Fold, то он прикрыт стеклом, так что он оказался более износостойким в сравнении с дисплеем внутренним.

Зато что интересно, защитный пластик основного экрана способен выжить после прямого контакта с огнем, при этом даже не плавясь. Экран после подобного воздействия на него целиком и полностью приходит в норму.