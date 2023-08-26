Экран Galaxy Z Fold от Samsung признали лучшим в мире

К существенным плюсам экрана модели специалисты отнесли высококачественную и точную цветопередачу и яркость для видеоконтента в формате HDR10, хорошую читаемость текста при любом освещении и плавную работу экрана. Недостатком назван неестественный вид изображения при просмотре в режиме высокой яркости при солнечном освещении. К тому же в таких условиях на месте сгиба экрана видна складка.

Кроме Samsung Galaxy Z Fold 5, в тестах участвовали складные устройства Google Pixel Fold и Honor Magic5 Pro. Эти модели получили 151 балл. Из гаджетов Samsung DxOMark также протестировал компактный складный смартфон Galaxy Z Flip 5,занявший шестое место с 149 баллами.