Экран нового Samsung Galaxy Note 20 Ultra оказался самым энергоэффективным в 2020 году

Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe, который неоднократно делился с общественностью деталями грядущих новинок корейской компании. По словам самого интернет-деятеля, все это становится возможным благодаря наличию у него знакомых в отделе исследований и разработок Samsung. Вот и на этот раз, благодаря им, Ice Universe рассказал, что технология адаптивной частоты обновления изображения позволила снизить энергопотребление экрана нового флагмана на 22% — данное значение является рекордным на рынке смартфонов в текущем году!

Напомним, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra получил 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением WQHD+. Защищает дисплей новейшее стекло Gorilla Glass 7, которое, как оказалось, заметно уступает заявленным ее же разработчиками характеристикам. Максимальная частота обновления экрана смартфона составляет 120 Гц, правда достигается данное значение лишь при разрешении FullHD+.