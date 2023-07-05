Экран в глобальном Honor 90 будет качественнее, чем в смартфоне для Китая

Мероприятие по случаю состоится уже завтра, 6 июля, в Париже. Китайский бренд обещает представить две модели — Honor 90 5G и Honor 90 Pro. Один из главных акцентов в них будет сделан на «улучшенном дисплее».

Хотя детали пока остаются под секретом, у нас уже есть доступ к информации о Honor 90 5G, так смартфон ранее вышел на рынке Китая. Главное преимущество устройства — это его 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и поддержкой частоты обновления до 120 Гц.

Он также обладает яркостью впечатляющих 1600 нит и широкой цветовой палитрой в 1,07 млрд цветов.

Кроме того, Honor 90 5G стал первым устройством, где было реализовано ШИМ-диммирование с частотой 3 840 Гц, что делает просмотр на экране более комфортным для глаз.

Устройство также может похвастаться процессором Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт.