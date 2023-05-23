Экраны iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max сравнили

Экраны iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max сравнилиДа и габариты тоже
Несмотря на то, что в сентябре нас ждёт анонс лишь iPhone 15, в Сети уже появились сравнения модели со следующей версией — iPhone 16.
Если быть точнее, то размер дисплея iPhone 15 Pro Max сравнили с экраном 16 Pro Max, релиз которого ожидается не раньше осени 2024-го. При этом важно отметить, что ходят слухи, согласно которым в следующем году Apple может заменить наименование Pro Max на Ultra.
Энтузиасты распечатали 3D-модели двух флагманских смартфонов Apple, созданных на основе инженерных чертежей. После этого они решили сравнить и показать, как выглядят две модели iPhone Pro Max рядом..
Интересно, что здесь мы наглядно видим, насколько 6,9-дюймовый экран будет выше (не сильно шире) в устройстве 2024 года. По оценкам экспертов, ширина iPhone 15 Pro Max составит 76,7 мм, в то время как ширину iPhone 16 Ultra оценивают в 77,2 мм.
В свою очередь высота iPhone 15 Pro Max, предположительно, составит около 159,8 мм, тогда как его преемник вырастет до 165 мм.