Экраны iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max сравнили

Если быть точнее, то размер дисплея iPhone 15 Pro Max сравнили с экраном 16 Pro Max, релиз которого ожидается не раньше осени 2024-го. При этом важно отметить, что ходят слухи, согласно которым в следующем году Apple может заменить наименование Pro Max на Ultra.

Энтузиасты распечатали 3D-модели двух флагманских смартфонов Apple, созданных на основе инженерных чертежей. После этого они решили сравнить и показать, как выглядят две модели iPhone Pro Max рядом..