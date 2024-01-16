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23:15, 16 января 2024
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Экраны смартфонов Samsung Galaxy стали жёлтыми из-за ошибки в новой оболочке One UI 6

Но вендор должен быстро исправить проблему
Некоторые пользователи смартфонов Galaxy, получивших обновление прошивки фирменного интерфейса Samsung до оболочки One UI 6, столкнулись с «выгоранием» экрана. Дисплей начал отсвечивать преимущественно жёлтым оттенком.

Сначала речь шла об ошибке в One UI 6, но потом появилось объяснение: строго говоря, дело не в ошибке, а в конфликте между функциями снижения синего свечения Night Light, встроенной в Android, и собственной функцией Samsung — Eye Comfort Shield.

Конфликт ПО приводит к статичной «желтизне» экрана, но решение можно найти: некоторые пользователи рассказали, что отключили на телефоне интернет и выставили время устройства на день. При этом в Samsung, судя по всему, о проблеме знают и должны решить в течение нескольких дней.

Источник:Sammobile
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Samsung
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#GALAXY
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#смартфон
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#функции
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#экран
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