Экраны смартфонов Samsung Galaxy стали жёлтыми из-за ошибки в новой оболочке One UI 6

Сначала речь шла об ошибке в One UI 6, но потом появилось объяснение: строго говоря, дело не в ошибке, а в конфликте между функциями снижения синего свечения Night Light, встроенной в Android, и собственной функцией Samsung — Eye Comfort Shield.

Конфликт ПО приводит к статичной «желтизне» экрана, но решение можно найти: некоторые пользователи рассказали, что отключили на телефоне интернет и выставили время устройства на день. При этом в Samsung, судя по всему, о проблеме знают и должны решить в течение нескольких дней.