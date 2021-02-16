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Экс-глава OnePlus купил компанию, основанную создателем Android
Как оказалось, сделка началась ещё в конце 2020 года
В 2017 году создатель Android Энди Рубин выпустил свой первый и единственный смартфон под новым брендом Essential. Дальше данного устройства дела у компании не зашли, а сейчас стало известно, экс-глава OnePlus Карл Пей купил Essential и всю интеллектуальную собственность компании.
Журналисты 9to5Google обнаружили в Британском офисе интеллектуальной собственности информацию о том, что ещё 11 ноября 2020 года была подана соответствующая заявка. Одобрили же её в начале текущего года — 6 января.
На данный момент не совсем ясно, что Карл Пей будет делать с новой интеллектуальной собственностью. Но учитывая, что в его новую компанию Nothing вложились многие именитые игроки рынка (в том числе и Alphabet, которой принадлежит Google), китайский предприниматель явно знает что делает.