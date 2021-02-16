Экс-глава OnePlus купил компанию, основанную создателем Android

Журналисты 9to5Google обнаружили в Британском офисе интеллектуальной собственности информацию о том, что ещё 11 ноября 2020 года была подана соответствующая заявка. Одобрили же её в начале текущего года — 6 января.

На данный момент не совсем ясно, что Карл Пей будет делать с новой интеллектуальной собственностью. Но учитывая, что в его новую компанию Nothing вложились многие именитые игроки рынка (в том числе и Alphabet, которой принадлежит Google), китайский предприниматель явно знает что делает.