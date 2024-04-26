Экс-исследователи Apple открыли компанию для защиты iPhone

Компания будет создавать инструменты защиты для iOS и macOS. Патрик Уордл (ранее работал в АНБ США) и Михаил Сосонкин (работал в команде безопасности Apple в 2019 - 2021 годах) позиционируют себя как экспертов по безопасности платформ Apple.

Они видят рост числа атак на macOS и iOS при малом количестве защитных средств для этих систем.

Команда DoubleYou планирует использовать хакерские техники для создания инструментов обороны. В планах – разработка способов анализа процессов macOS для обнаружения опасного кода, а также мониторинга аномалий в DNS-трафике.

Основатели DoubleYou также собираются создавать инструменты для блокировки майнеров криптовалют и вирусов-вымогателей. Они заявляют, что новаторские технологии тут не нужны – главное правильно применить уже имеющиеся решения.