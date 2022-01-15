Эксперимент: сколько оперативной памяти нужно современному Android-смартфону

На фоне всего это возникает вопрос — а сколько нужно современному смартфону оперативной памяти, если он работает под управлением Android? Ответить на него взялся YouTube-блогер Gary Explains.

В рамках своего эксперимента, энтузиаст сравнил работу трёх смартфонов: Samsung Galaxy S21 Ultra с 12 ГБ памяти, OnePlus 9 Pro с 8 ГБ и Google Pixel 3XL с 4 ГБ. При этом устройства от Samsung и OnePlus имели по 4 ГБ виртуальной памяти, а Pixel 3XL дополнительные 2 ГБ виртуальной оперативки.