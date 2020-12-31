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Экспериментальный смартфон LG Wing оказался провальным
Компании удалось продать в 40 раз меньше запланированного
В сети появилась достаточно неутешительная новость — недавний эксперимент LG в лице LG Wing можно признать провальным. До конца не ясно, что могло стать его причиной, но нельзя не отметить, что устройство было и вправду интересным по своей задумке.
Согласно имеющимся данным, за два месяца с начала продаж LG сумела реализовать на родине лишь 50 тыс экземпляров новинки, передаёт Herald Corporation. С учётом того, что изначальные планы корейской компании находились на уровне 2 млн единиц, несложно представить, какая катастрофическая ситуация разворачивается вокруг LG Wing.
Стоит отметить, что не выровняла положение и громкая рекламная кампания. Смартфон можно было увидеть в последнем фильме Майкла Бэя «Певчая птица» и в одном из популярных американских ток-шоу Jimmy Kimmel Live. Будем надеяться, что с телефоном с растягивающимся дисплеем LG всё же сможет реализовать намеченные планы.