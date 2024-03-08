Эксперт: даже не подключённые к Сети кнопочные телефоны оставляют цифровые следы

У кнопочных телефонов есть IP-адрес и другие уникальные идентификаторы, а значит такой телефон тоже можно отследить. Если телефон имеет выход в интернет, то устройство вполне уязвимо пред теми же вызовами, что и современные девайсы.

Если кнопочный телефон вовсе не подключён к Сети, цифровые следы всё равно есть: это история звонков, которую могут хранить операторы связи, и SMS-сообщения.

«Если же говорить про кнопочные телефоны без доступа к сети, которые могут только совершать звонки и отправлять SMS, то в таком случае всё равно не получится полностью скрыть цифровой след. Сотовые операторы способны хранить как SMS, так и данные о совершённых звонках», – отметил эксперт.