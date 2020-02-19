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Эксперт доказал наличие защитного стекла в гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Flip
А не пластика, как заявлялось ранее
Напомним, что буквально несколько дней в сети сообщили, что экран нового Samsung Galaxy Z Flip оснащен пластиком, а не стеклом, как было заявлено производителем. Позднее представители южнокорейской компании подтвердили, что пластик в дисплее действительно присутствует, но под ним есть и стекло. Заявлению Samsung поверили немногие, однако эксперт доказал наличие защитного стекла в гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Flip.
Так, эксперт решил убедиться в правдивости слов представителей компании, раскрыв новый смартфон по деталям, параллельно снимая данный процесс на видео. Благодаря опубликованному ролику можно убедиться, что защитное стекло в новом гибком смартфоне Samsung действительно присутствует.
Также выяснилось, что в пространстве между дисплейным модулем и стеклом присутствует амортизирующий слой, который компания добавила для большей надежности дисплея.