Эксперт доказал наличие защитного стекла в гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Flip

Так, эксперт решил убедиться в правдивости слов представителей компании, раскрыв новый смартфон по деталям, параллельно снимая данный процесс на видео. Благодаря опубликованному ролику можно убедиться, что защитное стекло в новом гибком смартфоне Samsung действительно присутствует.

Также выяснилось, что в пространстве между дисплейным модулем и стеклом присутствует амортизирующий слой, который компания добавила для большей надежности дисплея.