Эксперт из России поведала, как пользоваться телефоном в жару

Чтобы смартфон не перегревался в жару, необходимо носить его без чехла и не открывать на нём «тяжелые» приложения и игры, заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Понять, что телефон перегрет, можно, если некоторые его детали обжигают руки, он зависает, отключается, отображает ошибки зарядки или вовсе не заряжается.

Защитные чехлы из силикона, пластика или кожи служат в том числе и теплоизолирующей оболочкой, затрудняя доступ в вентиляции. В жару это может влиять как на аккумулятор, так и на другие важные компоненты. Смартфон может замедлить свою работу или вовсе начать выключаться. Поэтому Голицына рекомендуется снимать защиту с устройства.

Также специалист посоветовала ограничить использование приложений, занимающих много места в хранилище. «Тяжелые» программы при работе затрачивают большое количество ресурсов, а в жаркую погоду температура устройства в фазе активной работы кратно увеличится. Помочь от нагревания также может и включение «режима энергосбережения».

Также не стоит заряжать устройство под солнечными лучами, советует эксперт — лучше подождать, пока оно остынет или даже ненадолго (на 15-20 минут) выключить устройство либо положить его в тень.

Голицына предостерегла владельцев смартфонов от их искусственного охлаждения — перепады температуры негативно влияют на функциональность гаджетов.