Эксперт: неоригинальная зарядка снижает срок работы аккумулятора смартфона

Ситнов порекомендовал избегать полной разрядки — держать заряд на уровне 10-15%, и не заряжать аккумулятор до 100% — в пределах 80-90%. Эксперт подчеркнул, что зарядка до 100% на высоких токах может привести к закипанию электролита.

Также он отметил, что использование дешёвых пауэрбанков с некачественными контроллерами вредно для батареи. К тому же важно поддерживать оптимальную температуру аккумулятора, избегая перегрева и переохлаждения.