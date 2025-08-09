Эксперт: неоригинальная зарядка снижает срок работы аккумулятора смартфона

Опубликовано 09 августа 2025, 21:001 мин.
Эксперт: неоригинальная зарядка снижает срок работы аккумулятора смартфонаЭто касается и быстрой зарядки до 100%
Программист и преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал, что использование неоригинальных зарядных устройств и быстрая зарядка могут сократить срок службы батареи смартфона. Эксперт пояснил, что быстрая зарядка ускоряет деградацию аккумулятора из-за высоких токов.
Ситнов порекомендовал избегать полной разрядки — держать заряд на уровне 10-15%, и не заряжать аккумулятор до 100% — в пределах 80-90%. Эксперт подчеркнул, что зарядка до 100% на высоких токах может привести к закипанию электролита.
Также он отметил, что использование дешёвых пауэрбанков с некачественными контроллерами вредно для батареи. К тому же важно поддерживать оптимальную температуру аккумулятора, избегая перегрева и переохлаждения.